Обстріли Донецької області: кількість поранених зросла, є руйнування

"18 травня 2023 року російські війська обстріляли, ймовірно, із зенітно-ракетних комплексів "С-300", реактивної системи залпового вогню "Смерч", ствольної артилерії населені пункти півночі області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти також застосували для ураження цивільних об’єктів та житлової забудови осколково-фугасну авіабомбу ФАБ-250.

У Костянтинівці в результаті прямого влучання снаряда у приватний будинок загинув 58-річний чоловік. Ще семеро мирних мешканців віком від 29 до 75 років зазнали поранень у містах Авдіївці, Торецьку та Часовому Ярі.

З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості їх доставлено до медичних закладів. Було пошкоджено або вщент зруйновано житлові будинки, лікарняні корпуси, господарські споруди. Уламками потрощено фасади торговельних закладів, автомобілі, дорожнє полотно.