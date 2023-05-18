Обстріли Донецької області: кількість поранених зросла, є руйнування

У четвер, 18 травня, російські військові обстріляли населені пункти Донецької області з РСЗВ "Смерч" та ствольної артилерії. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще семеро мирних мешканців зазнали поранень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
"18 травня 2023 року російські війська обстріляли, ймовірно, із зенітно-ракетних комплексів "С-300", реактивної системи залпового вогню "Смерч", ствольної артилерії населені пункти півночі області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти також застосували для ураження цивільних об’єктів та житлової забудови осколково-фугасну авіабомбу ФАБ-250.
У Костянтинівці в результаті прямого влучання снаряда у приватний будинок загинув 58-річний чоловік. Ще семеро мирних мешканців віком від 29 до 75 років зазнали поранень у містах Авдіївці, Торецьку та Часовому Ярі.
З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості їх доставлено до медичних закладів. Було пошкоджено або вщент зруйновано житлові будинки, лікарняні корпуси, господарські споруди. Уламками потрощено фасади торговельних закладів, автомобілі, дорожнє полотно.
Раніше повідомлялось, що російські окупанти обстріляли Костянтинівку у Донецькій області. Одна людина загинула, одна отримала поранення.
Як повідомлялося, вночі на вівторок, 16 травня, російські окупанти обстріляли ракетами Краматорськ Донецької області. Пошкоджено понад 10 будинків та котельню.
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