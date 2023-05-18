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Обстрелы Донецкой области: количество раненых возросло, есть разрушения

Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 18 мая, российские военные обстреляли населенные пункты Донецкой области из РСЗО "Смерч" и ствольной артиллерии. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще семеро мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

"18 мая 2023 г. российские войска обстреляли, вероятно, из зенитно-ракетных комплексов "С-300", реактивной системы залпового огня "Смерч", ствольной артиллерии населенные пункты севера области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты также применили для поражения гражданских объектов и жилой застройки осколочно-фугасную авиабомбу ФАБ-250.

В Константиновке в результате прямого попадания снаряда в частный дом погиб 58-летний мужчина. Еще семеро мирных жителей в возрасте от 29 до 75 лет получили ранения в городах Авдеевке, Торецке и Часовом Яру.

С телесными повреждениями разной степени тяжести они доставлены в медицинские учреждения. Были повреждены или полностью разрушены жилые дома, больничные корпуса, хозяйственные постройки. Обломками разбиты фасады торговых заведений, автомобили, дорожное полотно.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области. Один человек погиб, один получил ранения.

Как сообщалось, ночью во вторник, 16 мая, российские оккупанты обстреляли ракетами Краматорск Донецкой области. Повреждены более 10 домов и котельная.

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Российская ФедерацияАвдеевкаДонецкая областьКонстантиновкаВойна в Украине