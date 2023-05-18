Обстрелы Донецкой области: количество раненых возросло, есть разрушения

"18 мая 2023 г. российские войска обстреляли, вероятно, из зенитно-ракетных комплексов "С-300", реактивной системы залпового огня "Смерч", ствольной артиллерии населенные пункты севера области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты также применили для поражения гражданских объектов и жилой застройки осколочно-фугасную авиабомбу ФАБ-250.

В Константиновке в результате прямого попадания снаряда в частный дом погиб 58-летний мужчина. Еще семеро мирных жителей в возрасте от 29 до 75 лет получили ранения в городах Авдеевке, Торецке и Часовом Яру.

С телесными повреждениями разной степени тяжести они доставлены в медицинские учреждения. Были повреждены или полностью разрушены жилые дома, больничные корпуса, хозяйственные постройки. Обломками разбиты фасады торговых заведений, автомобили, дорожное полотно.