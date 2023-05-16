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Вночі росіяни ракетами атакували Краматорськ: пошкоджені багатоповерхівки та котельня

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Краматорськ, Вівторок 16 травня 2023 11:27
Вночі росіяни ракетами атакували Краматорськ: пошкоджені багатоповерхівки та котельня Фото: окупанти обстріляли ракетами Краматорськ Донецької області 16 травня (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі на вівторок, 16 травня, російські окупанти обстріляли ракетами Краматорськ Донецької області. Пошкоджено понад 10 будинків та котельню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Гончаренка.

"Краматорськ вночі знову був під ударом - Росія вкотре обстріляла спальні райони міста", - розповів він.

За даними Гончаренка, на щастя, обійшлося без постраждалих.

"Пошкоджень зазнали: 11 багатоквартирних будинків, дитячий садок, котельня, СТО та комунальні приміщення", - додав він.

Як повідомлялось, вночі на понеділок, 15 травня, російські окупанти завдали ударів по приватному житловому сектору Краматорська Донецької області. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у неділю, 14 травня, російські війська обстріляли з "Урагану" Курахове Донецької області. Внаслідок обстрілу отримали поранення троє людей.

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