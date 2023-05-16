Вночі росіяни ракетами атакували Краматорськ: пошкоджені багатоповерхівки та котельня

Вночі на вівторок, 16 травня, російські окупанти обстріляли ракетами Краматорськ Донецької області. Пошкоджено понад 10 будинків та котельню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Гончаренка.

"Краматорськ вночі знову був під ударом - Росія вкотре обстріляла спальні райони міста", - розповів він. За даними Гончаренка, на щастя, обійшлося без постраждалих. "Пошкоджень зазнали: 11 багатоквартирних будинків, дитячий садок, котельня, СТО та комунальні приміщення", - додав він.