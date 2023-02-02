Обстріли Донецької області: за добу загинули троє цивільних, ще 22 особи поранено

Російські війська минулої доби в черговий раз атакували населені пункти Донецької області. Через обстріл загинули троє цивільних, ще 22 особи отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1342 особи, ще 2961 зазнало поранень. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

"За 1 лютого росіяни вбили 3 мешканців Донецької області - у Краматорську. Ще 22 особи в області отримали поранення", - написав він.

Нагадаємо, увечері, 1 лютого, російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Краматорську з використанням "Іскандеру".

Спочатку повідомлялося про трьох загиблих, проте пізніше Кириленко повідомив, що інформація про одного з них не підтвердилася. Людину вдалося реанімувати. Ще вісьмох громадян госпіталізували, з них двоє – у тяжкому стані.

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