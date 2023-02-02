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Обстрелы Донецкой области: за сутки погибли трое гражданских, еще 22 человека ранены

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Донецкая область, Четверг 02 февраля 2023 08:42
Обстрелы Донецкой области: за сутки погибли трое гражданских, еще 22 человека ранены Фото: оккупанты 1 февраля вновь обстреляли Донецкую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки в очередной раз атаковали населенные пункты Донецкой области. Из-за обстрелов погибли трое гражданских, еще 22 человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 1 февраля россияне убили 3 жителей Донецкой области - в Краматорске. Еще 22 человека в области получили ранения", - написал он.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1342 человека, еще 2961 получил ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, вечером, 1 февраля, российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Краматорске с использованием "Искандера".

Изначально сообщалось о трех погибших, однако позже Кириленко сообщил, что информация об одном из них не подтвердилась. Человека удалось реанимировать. Еще восьмерых граждан госпитализировали, из них двое - в тяжелом состоянии.

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