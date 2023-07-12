Обстріли Донецької області: за добу росіяни поранили чотирьох людей (фото)

Російські війська за добу обстріляли кілька громад у Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Павла Кириленка .

На Горлівському напрямку у Торецьку поранено 1 людину, пошкоджено 12 будинків. Ще 1 будинок пошкоджено у Щербинівці.

"У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки і 1 нежитлову будівлю", - розповів глава області.

Фото: наслідки обстрілів (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

На Лисичанському напрямку у Сіверську поранено людину, пошкоджено будинок і інфраструктурний об'єкт. 2 будинки зруйновано у Торському Лиманської громади.

За словами Кириленка, всього за добу росіяни поранили 4 жителів Донецької області.

Обстріли Донецької області

Російські війська щодня ведуть обстріли по містах та селах Донецької області - прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Нещодавно російські війська обстріляли населені пункти в Донецькій області. Унаслідок ворожих атак загинула жінка, ще четверо людей дістали поранення.

Пізніше окупанти атакували місто Лиман, кількість загиблих внаслідок обстрілу знову зросла. Наразі відомо про 9 жертв ударів.