Обстрелы Донецкой области: за сутки россияне ранили четырех человек (фото)
Российские войска за сутки обстреляли несколько общин в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
На Горловском направлении в Торецке ранен 1 человек, повреждены 12 домов. Еще 1 дом поврежден в Щербиновке.
"В Часовоярской громаде повреждены 2 дома и 1 нежилое здание", - рассказал глава области.
Фото: последствия обстрелов (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
На Лисичанском направлении в Северске ранен человек, поврежден дом и инфраструктурный объект. 2 дома разрушены в Торском Лиманской громады.
По словам Кириленко, всего за сутки россияне ранили 4 жителей Донецкой области.
Обстрелы Донецкой области
Российские войска ежедневно ведут обстрелы по городам и селам Донецкой области - прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.
Недавно российские войска обстреляли населенные пункты в Донецкой области. В результате вражеских атак погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.
Позже оккупанты атаковали город Лиман, количество погибших в результате обстрела снова возросло. Пока известно о 9 жертвах ударов.
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