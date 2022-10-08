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Обстріли Донецької області: за добу росіяни вбили 6 цивільних, ще 17 - поранили

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Донецька область, Субота 08 жовтня 2022 10:36
Обстріли Донецької області: за добу росіяни вбили 6 цивільних, ще 17 - поранили Фото: у Донецькій області за добу росіяни вбили 6 цивільних, ще 17 - поранили (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вбили шістьох мирних жителів Донецької області у п'ятницю, 6 жовтня. Поранень зазнали ще 17 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Він повідомив, що росіяни вбили двох мирних мешканців у Зарічному, двох - в Очеретиному, одного - у Бахмуті та ще одного - у Павлівці.

Окрім того, у деокупованих громадах виявили ще 9 цивільних, яких загарбники вбили під час окупації: шістьох - у Лимані, двох - у Святогірську та одного - у Яровій.

Нагадаємо, нещодавно у звільненому Лимані виявили близько 200 могил, у яких, за попередньою інформацією, поховані цивільні, а також братську могилу.

Також зазначимо, що вчора внаслідок вороожих обстрілів загинули двоє цивільних, ще семеро отримали поранення.

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Донецька область
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