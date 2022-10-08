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Обстрелы Донецкой области: за сутки россияне убили 6 гражданских, еще 17 ранили

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Донецкая область, Суббота 08 октября 2022 10:36
Обстрелы Донецкой области: за сутки россияне убили 6 гражданских, еще 17 ранили Фото: в Донецкой области за сутки россияне убили 6 гражданских, еще 17 ранили (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты убили шестерых мирных жителей Донецкой области в пятницу, 6 октября. Ранения получили еще 17 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Донецкой ОВО Павла Кириленко.

Он сообщил, что россияне убили двух мирных жителей в Заречном, двух - в Очеретино, одного - в Бахмуте и еще одного - в Павловке.

Кроме того, в деоккупированных общинах обнаружили еще 9 гражданских, которых захватчики убили во время оккупации: шестерых - в Лимане, двоих - в Святогорске и одного - в Яровой.

Напомним, недавно в освобожденном Лимане обнаружили около 200 могил, в которых, по предварительной информации, похоронены гражданские, а также братскую могилу.

Также отметим, что вчера в результате вражеских обстрелов погибли двое гражданских, еще семеро получили ранения.

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