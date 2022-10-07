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Обстріли Донецької області: за добу ворог убив двох цивільних, ще сімох поранив

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Донецьк, П'ятниця 07 жовтня 2022 08:38
Обстріли Донецької області: за добу ворог убив двох цивільних, ще сімох поранив Фото: росіяни вкотре обстріляли Донецьку області (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинули двоє цивільних, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 6 жовтня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: у Бахмуті та Курдюмівці... Ще 7 людей за вчора отримали поранення", - повідомив Кириленко.

Крім того, у Святогірську було виявлено тіла сімох цивільних, убитих під час окупації.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 946 людей, ще 2330 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, за словами начальника Луганської ОВ Сергія Гайдая, російські війська розуміють, що не зможуть утримати оборону в Сватовому Луганській області, тому замінували об'єкти інфраструктури.

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Донецька область
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