Обстріли Донецької області: за добу ворог убив двох цивільних, ще сімох поранив
Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинули двоє цивільних, ще семеро отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 6 жовтня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: у Бахмуті та Курдюмівці... Ще 7 людей за вчора отримали поранення", - повідомив Кириленко.
Крім того, у Святогірську було виявлено тіла сімох цивільних, убитих під час окупації.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 946 людей, ще 2330 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, за словами начальника Луганської ОВ Сергія Гайдая, російські війська розуміють, що не зможуть утримати оборону в Сватовому Луганській області, тому замінували об'єкти інфраструктури.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.