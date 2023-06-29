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Обстріли Донецької області: за добу окупанти вбили одну людину, ще двох поранили

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Донецька область, Четвер 29 червня 2023 16:00
Обстріли Донецької області: за добу окупанти вбили одну людину, ще двох поранили Фото: Обстріли Донецької області (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська за останню добу обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області. Унаслідок ворожих ударів загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

"Протягом доби окупаційні війська завдали 24 удари по цивільному населенню. Ворог застосував авіацію, ЗРК С-300, РСЗВ "Град", артилерію", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що окупанти обстріляли Авдіївку, Залізне, Красногорівку, та Новогродівку. Також під ворожий удар потрапили села Благодатне, Богоявленка, Пречистівка, Серебрянка, та смт Велика Новосілка, Очеретине, Шевченко.

Внаслідок ворожих ударів за добу вбито одну людину та двох поранено. Також було пошкоджено 10 цивільних об’єктів: 8 житлових будинків, банк, електромережі.

Обстріл Шевченко

Російські війська вдарили по приватному сектору трьома ракетами із ЗРК "С-300". Було поранено місцевого жителя. Обстріл стався вчора, 28 червня, о 16:00.

"Внаслідок удару травмовано людину. Потерпілому медичну допомогу надавали поліцейські-парамедики. Пошкоджень зазнали 3 приватні будинки", - додали у поліції.

Ситуація в Донецькій області

Російські війська не залишають спроби повного захоплення Донецької області. Населені пункти регіону постійно перебувають під обстрілами. Останнім часом від обстрілів страждають навіть ті міста та села, які знаходяться у відносному тилу.

Два дні тому росіяни обстріляли Авдіївку і Костянтинівку в Донецькій області. Унаслідок ворожих ударів постраждала одна людина.

Також війська РФ 27 червня ввечері завдали ракетного удару по Краматорську, застосувавши "Іскандер". Окупанти били по закладу громадського харчування в центрі міста, де в цей час було багато відвідувачів. Внаслідок цього загинуло 12 людей, ще 60 отримали поранення.

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