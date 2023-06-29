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Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили одного человека, еще двоих ранили

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Донецкая область, Четверг 29 июня 2023 16:00
Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили одного человека, еще двоих ранили Фото: Обстрелы Донецкой области (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска за последние сутки обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области. В результате вражеских ударов погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

"В течение суток оккупационные войска нанесли 24 удара по гражданскому населению. Враг применил авиацию, ЗРК С-300, РСЗО "Град", артиллерию", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что оккупанты обстреляли Авдеевку, Железное, Красногоровку, и Новогродовку. Также под вражеский удар попали села Благодатное, Богоявленка, Пречистовка, Серебрянка, и пгт Великая Новоселка, Очеретино, Шевченко.

В результате вражеских ударов за сутки убит один человек и двое ранены. Также было повреждено 10 гражданских объектов: 8 жилых домов, банк, электросети.

Обстрел Шевченко

Российские войска ударили по частному сектору тремя ракетами из ЗРК "С-300". Был ранен местный житель. Обстрел произошел вчера, 28 июня, в 16:00.

"В результате удара травмирован человек. Пострадавшему медицинскую помощь оказывали полицейские-парамедики. Повреждения получили 3 частных дома", - добавили в полиции.

Ситуация в Донецкой области

Российские войска не оставляют попытки полного захвата Донецкой области. Населенные пункты региона постоянно находятся под обстрелами. В последнее время от обстрелов страдают даже те города и села, которые находятся в относительном тылу.

Два дня назад россияне обстреляли Авдеевку и Константиновку в Донецкой области. В результате вражеских ударов пострадал один человек.

Также войска РФ 27 июня вечером нанесли ракетный удар по Краматорску, применив "Искандер". Оккупанты били по общепиту в центре города, где в это время было много посетителей. В результате погибли 12 человек, еще 60 получили ранения.

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