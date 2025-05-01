Обстріли Дніпра і Харкова та "план Б" ЄС щодо санкцій проти Росії: новини за 30 квітня

Євросоюз хоче перестрахуватися на випадок, якщо адміністрація Трампа вийде з переговорів щодо України і шукатиме зближення з Москвою. А росія масовано атакувала дронами ХАрків та Дніпро.

Більш детально про те, що сталося у середу, 30 квітня - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України

РФ масовано атакувала Дніпро та Харків "Шахедами". В містах сталися руйнування та пожежі, зокрема в останньому 45 людей постраждали.

ЗСУ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку, тоді як війська РФ - на Покровському та Курахівському напрямках.

Близько 600 військових КНДР загинули на Курщині, воюючи на боці РФ, - дані південнокорейської розвідки.

Європа не може зібрати навіть 25 тисяч військових для місії в Україні, - The Times

Видання The Times зазначає, що начальник штабу оборони Британії адмірал Тоні Радакін закликав зібрати контингент чисельністю до 64 тисяч військовослужбовців. Лондон висловив готовність надати до 10 тисяч осіб.

На наступних зустрічах у Брюсселі міністри оборони європейських країн визнали, що навіть зібрати 25 тисяч осіб буде вкрай складно. Згідно з інформацією Times, Британія і Франція тепер схиляються до відправки інструкторів і навчальних підрозділів на захід України, а не повноцінного багатонаціонального сухопутного контингенту.

Дрони СБУ вразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію Росії, - джерела

Як повідомили РБК-Україна джерела, Муромський приладобудівний завод розташований у Володимирській області. Він спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації РФ. На заводі пролунало 5 вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, розпочалася пожежа.

Муромський приладобудівний завод внесено у санкційні списки України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України.

США розкритикували Росію під час засідання Радбезу ООН через обстрілі України

Виконувач обов'язків заступника постпреда США в ООН Джон Келлі звинуватив РФ в кровопролитті та заявив, що Москва " здійснила удари, які призвели до "безглуздої загибелі людей, в тому числі невинних цивільних".

"Зараз Росія має чудову можливість досягти тривалого миру... Саме лідери обох цих країн повинні вирішити, чи можливий мир. Якщо обидві сторони готові припинити війну, Сполучені Штати повністю підтримають їхній шлях до тривалого миру", - додав він.

Брюссель оцінив прогрес: Україна пройшла скринінг за важливим розділом на шляху до ЄС

На початку цього тижня, 28-29 квітня, у Брюсселі відбувся офіційний скринінг відповідності українського законодавства нормам ЄС за розділом "Підприємництво та промислова політика". Україна успішно його пройшла.

"Європейська Комісія позитивно оцінила системність наших підходів, реальні результати вже діючих програм і прогрес України в адаптації політик до стандартів ЄС", - зазначили в Мінекономіки.

У Путіна кажуть, що розглядатимуть сили коаліції рішучих в Україні як "військові цілі"

Секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу виступив із антизахідним зверненням до учасників зустрічі у форматі БРІКС. Але й прокоментував українські та європейські напрацювання щодо гарантій безпеки.

Зокрема, він назвав плани щодо введення західних миротворців нібито "ознаками підготовки до окупації західних регіонів України європейцями". І додав, що такі підрозділи розглядатимуться як "законні військові цілі" для російської армії.

Крім того, він повторив ультиматуми щодо завершення війни - здача чотирьох областей, відкликання заявки України про вступ до НАТО, а також стандартні "демілітаризація, денацифікація України і забезпечення прав російськомовних громадян".

ЄС готує "план Б" щодо збереження санкцій проти Росії, - Каллас

Голова європейської дипломатії Кая Каллас каже, що Євросоюз хоче перестрахуватися на випадок, якщо адміністрація Трампа вийде з переговорів щодо України і шукатиме зближення з Москвою.

"Ми бачимо ознаки того, що вони роздумують над тим, чи варто їм залишити Україну і не намагатися домовитися з росіянами, тому що це важко", - сказала вона в інтерв'ю Financial Times.

Вона додала, що існує "план Б" для продовження економічного тиску на Росію, навіть якщо Угорщина заблокує продовження економічних санкцій ЄС у липні. "Але ми повинні працювати над "планом А", тому що інакше ви зосередитеся на "плані Б", і тоді це станеться", - сказала Каллас.