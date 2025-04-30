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ЄС готує "план Б" щодо санкцій проти Росії, якщо США вийдуть з переговорів, - Каллас

Середа 30 квітня 2025 22:59
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ЄС готує "план Б" щодо санкцій проти Росії, якщо США вийдуть з переговорів, - Каллас Фото: високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз готує "план Б" щодо збереження економічних санкцій проти Росії, якщо США відмовляться від мирних переговорів щодо України та підуть на зближення з Москвою.

Про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми бачимо ознаки того, що вони розмірковують про те, чи варто їм (США - ред.) покинути Україну і не намагатися домовитися з росіянами, тому що це важко", - сказала Каллас.

За її словами, існує "план Б" щодо збереження економічного тиску на Росію, якщо Угорщина заблокує скасування економічних санкцій ЄС у липні. Каллас підкреслила, що Брюссель, як і раніше, націлений на збереження єдності всіх країн-членів ЄС.

"Також є "план Б", але ми повинні працювати над "планом А". Тому, що інакше ви зосередитеся на "плані Б", і тоді це станеться", - додала вона.

США погрожують вийти з мирних переговорів

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучні Штати можуть вийти з мирного процесу, якщо найближчим часом не з’явиться шансів на швидку угоду між Україною та Росією.

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що США справді можуть припинити участь у переговорах, якщо одна зі сторін чинитиме перешкоди миру.

Водночас днями американський президент також заявив, що наступні кілька днів будуть дуже важливими для переговорів щодо врегулювання війни в Україні. США чинять "великий тиск на Росію" для укладення мирної угоди.

А держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним щодо досягнення угоди про припинення війни в Україні.

Тим часом у Європі, за інформацією Financial Times, все більше побоюються, що Трамп скоро відмовиться від участі в мирних переговорах між Києвом і Москвою, використавши мінімальний прогрес як виправдання.

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