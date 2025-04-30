ЗСУ просунулися поблизу Торецька, ворог тисне на п'яти напрямках: карти ISW

Українські захисники нещодавно просунулися поблизу Торецька, між тим фіксується просування з боку російських окупантів у Сумській та Бєлгородській областях, а також біля Покровська, Курахового та Великої Новосілки.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 30 квітня звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Російські та українські джерела ISW повідомили про продовження бойових дій у Курській області 29 квітня на тлі зусиль путінської армії витіснити ЗСУ з регіону.

29 квітня російські "воєнкори" розповідали, що Сили оборони України продовжують діяти в невизначених прикордонних районах Курської області.

Війська РФ нещодавно просунулися в Бєлгородській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 квітня, показують, що росіяни просунулися в полях на захід від Демидівки.

Російські блогери стверджували, що ЗСУ контратакували поблизу Поповки, в Грайворонському районі та в невизначених районах уздовж кордону Курсько-Бєлгородської області.

Повідомляється, що ЗСУ в ніч проти 29 квітня завдали ударів по російській авіабазі та заводу вибухівки в Нижегородській області.

29 квітня російське опозиційне видання "Астра" повідомило, що джерела в українських спецслужбах і російських рятувальних службах заявили, що українські безпілотники завдали ударів по авіабазі "Саваслейка", де дислокується філія 4-го центру бойового застосування та підготовки особового складу, і державному заводу імені Свердлова в Дзержинську, де виробляють промислову вибухівку.

За даними "Астра", принаймні один український безпілотник завдав удару по авіабазі, а два - по заводу вибухівки. Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін 29 квітня розповідав, що війська РФ начебто відбили удари українських безпілотників над двома районами області.

"Північна вісь"

Російські загарбники нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Як показують опубліковані 29 квітня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися вздовж вулиці Центральної в північній частині н.п. Біловоди.

Російський блогер стверджував, що бої тривали поблизу Біловодів і Локні.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров 29 квітня повідомив, що російські окупанти не контролюють Журавку, Веселівку, Басівку та Новеньке, і що ці райони перебувають у спірній "сірій зоні".

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

29 квітня російські окупанти продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися. 28 і 29 квітня війська РФ атакували біля Лютівки, Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

Операція РФ №2 - Луганська область

29 квітня російські загарбники продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували поблизу Кіндрашаївки, Західного та Малої Шапківки, біля Петропавлівки та Глушківки 28 і 29 квітня.

29 квітня речник ОСУВ "Хортиця" полковник Віктор Трегубов відкинув заяву російського Міноборони від 28 квітня про начебто захоплення Кам'янки. Він заявив, що в селі залишаються українські укріплення та застави, а в цьому районі тривають бої.

Офіцер української бригади, яка діяла на Куп’янському напрямку, повідомив, що росіяни продовжують спроби перетнути річку Оскіл у кількох місцях, щоб створити повний плацдарм, але не можуть встановити понтонні переправи.

Російські загарбники 29 квітня продовжували обмежені наступальні дії на напрямку Борової, але не просунулися. 28 і 29 квітня війська РФ атакували в районі Загризового та Нової Кругляківки.

29 квітня російські окупанти продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, але просунутися не змогли. 28 і 29 квітня війська РФ атакували в районі Нового, наступали в напрямку Липового, Рідкодуба та Зеленої Долини, Новомихайлівки, Мирного, Катеринівки, Колодязів та Нового Миру.

Операція РФ №3 - Донецька область

29 квітня війська РФ продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але успіху не мали. 28 і 29 квітня російськіокупанти атакували в районі Григорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

29 квітня російські загарбники продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але не просунулися. 28 і 29 квітня війська РФ атакували біля Часового Яру, в напрямку Майського та Маркового, біля Ступочок, Предтечиного та Білої Гори. Російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували під Ступочками.

Сили оборони України просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 квітня, показують, що ЗСУ просунулися вздовж вулиці Центральної в південній частині Щербинівки (на захід від Торецька).

Війська РФ атакували під самим Торецьком, біля Диліївки та Дачного, Сухої Балки, Старої Миколаївки, Олександрополя, Єлизаветівки і Тарасівки 28 і 29 квітня. Російський блогер стверджував, що ЗСУ контратакували поблизу Березівки (на південний захід від Торецька).

Українська бригада, яка діяла на Торецькому напрямку, 29 квітня повідомила, що росіяни нещодавно здійснили комбінований механізований і моторизований штурм невизначеного ешелону на Торецькому напрямку з використанням бронетехніки та мотоциклів.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ підполковник Дмитро Запорожець 29 квітня заявив, що російські окупанти продовжують вести піхотні та моторизовані штурми на Торецькому напрямку та активізують використання моторизованої техніки та оптоволоконних безпілотників.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Як показують опубліковані 29 квітня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися вздовж залізничної лінії на захід від Шевченка (на південь від Покровська).

Війька РФ атакували під самим Покровськом, в районі Миролюбівки і Новоторецького, наступали на Малинівку, біля Лисівки та Сухого Яру, Шевченка, Зеленого, Чунишиного, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Звірового та Піщаного 28 і 29 квітня.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакували в Котлиному, Лисівці, Удачному та під Шевченком.

29 квітня російські окупанти продовжували наступати на Новопавлівському напрямку, але успіху не мали. Війська РФ наступали на Новопавлівку, біля Успенівки та Новоолександрівки, Котлярівки, Троїцького, Надіївки, Срібного та Богданівки 28 і 29 квітня. Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ контратакували на південь від Успенівки

Речник української бригади, яка діє на Новопавлівському напрямку, повідомив, що невеликі російські штурмові групи здебільшого наступають на позиції ЗСУ пішки, але іноді використовують мотоцикли.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 і 29 квітня, показують, що росіяни просунулися вздовж траси H-15 Курахове - Запоріжжя, на захід від Костянтинополя, а також на північ і північний захід від Розлива.

28 і 29 квітня війська РФ атакували в районі Багатиря, Андріївки, Олексіївки та Костянтинополя, Одрадного та Багатира.

В ОСУВ "Хортиця" 29 квітня повідомили, що українські війська відбили російський моторизований штурм у складі 5 мотоциклів поблизу Одрадного. Російські блогери стверджували, що ЗСУ контратакували поблизу Одрадного та Багатира.

Російські "воєнкори" розповідали, що путінські війська нещодавно зруйнували два мости через річку Вовча поблизу Зеленого Кута та Новоукраїнки (обидва на захід від Олексіївки).

Нещодавно російські окупанти просунулися на напрямку Великої Новосілки. Як показують оприлюднені 20 квітня геолокаційні кадри, росіяни просунулися на північній частині Вільного поля.

28 і 29 квітня війська РФ атакували біля Привільного, Вільного Поля, Бурлацького, Шевченка та Веселого. Російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували біля Веселого.

"Південна вісь"

29 квітня російські окупанти продовжували наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися. Війська РФ атакували поблизу Степового, Щербаків і Лобкового 28 і 29 квітня.

28 і 29 квітня російські загарбники продовжували наземні атаки на Херсонському напрямку, але успіху не мали.

Ситуація на фронті

Як повідомляли у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 29 квітня, протягом доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні поінформували, що російські загарбники продовжують активно штурмувати на Покровському напрямку.