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Обстріл зупинки у Херсоні: росіяни завдали 17 ударів, серед постраждалих - підліток

Фото: внаслідок обстрілу зупинки в Херсоні загинули шестеро людей (t.me/odesacityofficial)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 21 лютого, російські війська 17 разів обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу зупинки у місті постраждав підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської міської ради в Telegram.

"На зараз відомо, що 5 людей загинуло, 16 - постраждало, серед них - дитина 16 років. У неї мінновибухова травма, множинні осколкові поранення обличчя та нижніх кінцівок. Наразі стан дитини - легкосередній", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що окупанти атакували Кіндійку, Зеленівку, Антонівку, Таврійський та Корабельний райони.

Під ворожим вогнем був центр Херсона, площа Свободи, зупинка громадського транспорту, територія одного з комунальних підприємств міста

Внаслідок обстрілів пошкоджено будинки та автомобілі.

Нагадаємо, сьогодні у Херсона пролунали вибухи - росіяни вдарили по місту з РСЗВ.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли зупинку та житловий будинок у Херсоні. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами зупинки громадського транспорту в Херсоні загинули шестеро людей. 16 людей отримали поранення.

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ХерсонВійна Росії проти України