RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел остановки в Херсоне: россияне нанесли 17 ударов, среди пострадавших - подросток

Фото: в результате обстрела остановки в Херсоне погибли шесть человек (t.me/odesacityofficial)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 21 февраля, российские войска 17 раз обстреляли Херсон. В результате обстрела остановки в городе пострадал подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонского городского совета в Telegram.

"На сейчас известно, что 5 человек погибли, 16 - пострадали, среди них - ребенок 16 лет. У него минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения лица и нижних конечностей. Сейчас состояние ребенка - легкосреднее", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что оккупанты атаковали Киндейку, Зеленовку, Антоновку, Таврический и Корабельный районы.

Под вражеским огнем находился центр Херсона, площадь Свободы, остановка общественного транспорта, территория одного из коммунальных предприятий города

В результате обстрелов повреждены дома и автомобили.

Напомним, сегодня у Херсона раздались взрывы - россияне ударили по городу из РСЗО.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли остановку и жилой дом в Херсоне. В результате сегодняшнего обстрела российскими оккупантами остановки общественного транспорта в Херсоне погибли шесть человек. 16 человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна России против Украины