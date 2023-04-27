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Обстріл журналістів під Херсоном. Італійський кореспондент проігнорував попередження

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Херсон, Четвер 27 квітня 2023 11:57
Обстріл журналістів під Херсоном. Італійський кореспондент проігнорував попередження Фото: італійський журналіст у Херсоні проігнорував попередження (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Італійський журналіст видання La Repubblica Коррад Зуніно, який з помічником потрапив під обстріл поблизу Херсона, отримав застереження від військових. Проте кореспондент проігнорував їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram.

Зазначається, що італійський журналіст не повідомив про свою роботу в місті відповідальних пресофіцерів. Іноземець проігнорував попередження українських військових про небезпеку та крики: "Danger, sir!".

"Зуніно як керівник був зобовʼязаний проконтролювати, щоб учасник його групи був не лише в жилеті з написом PRESS, а й з бронею всередині нього. Але італієць порушив правила поведінки для журналістів в умовах бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 квітня російські окупанти обстріляли Антонівський міст під Херсоном. Під вогонь потрапив журналіст італійського видання La Repubblica Коррад Зуніно та його український помічник Богдан Бітик.

Внаслідок атаки українець загинув, а іноземний кореспондент отримав поранення. За попередніми даними, медійники стали жертвами засідки російських снайперів.

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