Обстріл журналістів під Херсоном: італійський кореспондент розповів деталі

Сьогодні, 26 квітня, італійський журналіст Коррадо Зуніно та його український гід Богдан Бітик потрапили під російський обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

За даними видання, Зуніно та Бітик під Херсоном потрапили під російський обстріл. В результаті обстрілу журналіст отримав поранення плеча, а Бітик загинув. Вдома в нього залишилися дружина і син.

"Ми пройшли три блокпости, Богдан спілкувався з українськими військовими, вони нас пропустили без проблем. Це не була зона бойових дій. Потім в нас влучили, я почув шипіння і побачив Богдана на землі, він не рухався", - повідомив Зуніно.

Сам журналіст сказав, що отримав чотири поранення, однак зауважив, що йому надали чудову допомогу.

Зуніно також запевнив, що під час пересування на обох було розпізновальні ознаки.

"У мене була куртка з написом Press", - сказав Коррадо.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що російські війська обстріляли Антонівський міст біля Херсона.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таджані відреагував на поранення Зуніно. Проте запевнив, що журналіст почувається добре, йому допомагає посольство Італії в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.