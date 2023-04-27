Обстрел журналистов под Херсоном. Итальянский корреспондент проигнорировал предупреждение

Итальянский журналист издания La Repubblica Коррад Зунино, который с помощником попал под обстрел вблизи Херсона, получил предупреждения от военных. Однако корреспондент их проигнорировал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram .

Отмечается, что итальянский журналист не сообщил о своей работе в городе ответственным пресс-офицерам. Иностранец проигнорировал предупреждение украинских военных об опасности и криках: "Danger, sir!".

"Зунино как руководитель обязан был проконтролировать, чтобы участник его группы был не только в жилете с надписью PRESS, но и с броней внутри него. Но итальянец нарушил правила поведения для журналистов в условиях боевых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 апреля российские кафиры обстреляли Антоновский мост под Херсоном. Под огонь попал журналист итальянского издания La Repubblica Коррад Зунин и его украинский помощник Богдан Битик.

В результате атаки украинец погиб, а иностранный корреспондент получил ранения. По предварительным данным, медийщики стали жертвами засады российских снайперов.

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