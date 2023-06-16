Кількість постраждалих внаслідок російських обстрілів по Херсону стрімко зросла. Нараз відомо про 23 поранених людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Як пише Єрмак, ворог вдарив по:

Таврійському мікрорайону;

Корабельному району;

центральній частині міста.

Під час обстрілів були пошкоджені: медичний заклад, дитячий садок, супермаркет, житлові будинки, автомобілі, лінії електропередач.

Фото: обстріл житлового масиву в Херсоні: кількість постраждалих різко зросла (t.me/ermaka2022)

Наразі відомо, що кількість постраждалих зросла до 23 осіб, серед яких троє дітей.

"Усіх постраждалих шпиталізували. Троє людей знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми. Укриття врятувало життя багатьом людям", - пише Єрмак.

Ситуація в Херсонській області

Внаслідок підриву російськими терористами Каховської ГЕС, частина регіону була затоплена. Найбільше постраждала окупована частина Херсонської області. Регулярними обстрілами росіяни ускладнювали евакуацію цивільних.

Станом на ранок 15 червня, середній рівень води через підтоплення Херсонської області, викликаного підривом Каховської ГЕС, складає 2,04 метри. Це на 9 см менше ніж 14 числа.