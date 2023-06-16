ua ru
Пт, 16 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл житлового масиву в Херсоні: кількість постраждалих різко зросла

Новость на русском →
П'ятниця 16 червня 2023 17:20
Обстріл житлового масиву в Херсоні: кількість постраждалих різко зросла Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість постраждалих внаслідок російських обстрілів по Херсону стрімко зросла. Нараз відомо про 23 поранених людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Як пише Єрмак, ворог вдарив по:

  • Таврійському мікрорайону;
  • Корабельному району;
  • центральній частині міста.

Під час обстрілів були пошкоджені: медичний заклад, дитячий садок, супермаркет, житлові будинки, автомобілі, лінії електропередач.

Фото: обстріл житлового масиву в Херсоні: кількість постраждалих різко зросла (t.me/ermaka2022)

Наразі відомо, що кількість постраждалих зросла до 23 осіб, серед яких троє дітей.

"Усіх постраждалих шпиталізували. Троє людей знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми. Укриття врятувало життя багатьом людям", - пише Єрмак.

Ситуація в Херсонській області

Внаслідок підриву російськими терористами Каховської ГЕС, частина регіону була затоплена. Найбільше постраждала окупована частина Херсонської області. Регулярними обстрілами росіяни ускладнювали евакуацію цивільних.

Станом на ранок 15 червня, середній рівень води через підтоплення Херсонської області, викликаного підривом Каховської ГЕС, складає 2,04 метри. Це на 9 см менше ніж 14 числа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсон Херсонська область Війна в Україні
NEWS
"Совкова" практика. Навіщо Росії бойові дельфіни і чи врятують вони флот у Севастополі
"Совкова" практика. Навіщо Росії бойові дельфіни і чи врятують вони флот у Севастополі
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом