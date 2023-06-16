ua ru
Пт, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел жилмассива в Херсоне: количество пострадавших резко возросло

Новина українською →
Пятница 16 июня 2023 17:20
Обстрел жилмассива в Херсоне: количество пострадавших резко возросло Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Число пострадавших в результате российских обстрелов по Херсону стремительно возросло. В настоящее время известно о 23 раненых людях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал, руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Как пишет Ермак, враг ударил по:

  • Таврическому микрорайону;
  • Корабельному району;
  • центральной части города.

При обстреле были повреждены: медицинское учреждение, детский сад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач.

Фото: обстрел жилого массива в Херсоне: количество пострадавших резко возросло (t.me/ermaka2022)

Известно, что количество пострадавших возросло до 23 человек, среди которых трое детей.

"Всех пострадавших госпитализировали. Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы. Укрытие спасло жизнь многим людям", - пишет Ермак.

Ситуация в Херсонской области

Вследствие подрыва российскими террористами Каховской ГЭС, часть региона была затоплена. Больше всего пострадала оккупированная часть Херсонской области. Регулярными обстрелами россияне затрудняли эвакуацию гражданских.

По состоянию на утро 15 июня, средний уровень воды из-за подтопления Херсонской области, вызванного подрывом Каховской ГЭС, составляет 2,04 метра. Это на 9 см меньше чем 14 числа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсон Херсонская область Война в Украине
NEWS
"Совковая" практика. Зачем России боевые дельфины и спасут ли они флот в Севастополе
"Совковая" практика. Зачем России боевые дельфины и спасут ли они флот в Севастополе
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом