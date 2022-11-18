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Обстріл Запорізької області: у Вільнянську від учора знову зросло число жертв

Фото: у Вільнянську від учора знову зросло число жертв (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Марія Кучерявець

Кількість жертв внаслідок вчорашнього російського удару по Вільнянську Запорізької області зросла до 9. Сьогодні вранці знайшли тіла ще двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови ОП Кирила Тимошенка в Telegram.

"Вільнянськ. Запорізька область. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Станом на ранок виявлено ще 2 загиблих. Таким чином, від ракет російських терористів, які вчора обстріли житлові будинки, вже виявлено 9 загиблих", - написав він.

Нагадаємо, 17 листопада вночі росіяни завдали ракетного удару по Вільнянську Запорізької області. Внаслідок влучення трьох ракет зруйновано цивільні споруди, в тому числі - було зруйновано двоповерховий житловий будинок.

Додамо, сьогодні росіяни також тероризували мирне населення Запорізької області. Ворог вдарив з С-300 по селу Зарічне.

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