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Обстрел Запорожской области: в Вольнянске со вчера снова возросло число жертв

Фото: в Вольнянске со вчера снова выросло число жертв (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Мария Кучерявец

Число жертв в результате вчерашнего российского удара по Вольнянской Запорожской области возросло до 9. Сегодня утром нашли тела еще двоих погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Вольнянск. Запорожская область . Продолжаются аварийно-спасательные работы. По состоянию на утро обнаружены еще 2 погибших. Таким образом, от ракет российских террористов, которые вчера обстреливали жилые дома, уже обнаружено 9 погибших", - написал он.

Напомним, 17 ноября ночью россияне нанесли ракетный удар по Вольнянску Запорожской области. В результате попадания трех ракет разрушены гражданские сооружения, в том числе - был разрушен двухэтажный жилой дом.

Добавим, сегодня россияне также терроризировали мирное население Запорожской области. Враг ударил с С-300 по селу Заречное.

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