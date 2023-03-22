Обстріл Запоріжжя: вже відомо про одного загиблого, зросла кількість поранених

"На жаль, одна постраждала людина, яка перебувала у важкому стані, загинула", - написав він.

За оновленою інформацією, зараз у лікарнях знаходиться 25 людей. А саме:

3 людини - у важкому стані;

19 - у середньому;

3 - у легкому (з них двоє дітей).

Обстріл Запоріжжя

У Запоріжжі сьогодні, 22 березня чули звуки вибухів, там наразі оголошена повітряна тривога. Трохи згодом вибухи почули і в Херсоні.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що російська армія атакує місто і б'є по житлових будинках та острові Хортиця. Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку.

Незабаром у Запорізькій ОВА повідомили, що російські війська під час обстрілу Запоріжжя вдарили по житловій дев'ятиповерхівці, розташованій у спальному районі. Ворог випустив по будинку дві ракети. Донедавна повідомлялося про щонайменше 18 постраждалих.