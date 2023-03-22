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Обстріл Запоріжжя: вже відомо про одного загиблого, зросла кількість поранених

Фото: один із постраждалих через ракетний удар по Запоріжжю 22 березня, помер (t.me/kurtievofficial)
Автор: Наталія Гурковська

Помер один із постраждалих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю у середу, 22 березня. На даний момент відомо про одного загиблого та 25 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram.

"На жаль, одна постраждала людина, яка перебувала у важкому стані, загинула", - написав він.

За оновленою інформацією, зараз у лікарнях знаходиться 25 людей. А саме:

  • 3 людини - у важкому стані;
  • 19 - у середньому;
  • 3 - у легкому (з них двоє дітей).

Обстріл Запоріжжя

У Запоріжжі сьогодні, 22 березня чули звуки вибухів, там наразі оголошена повітряна тривога. Трохи згодом вибухи почули і в Херсоні.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що російська армія атакує місто і б'є по житлових будинках та острові Хортиця. Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку.

Незабаром у Запорізькій ОВА повідомили, що російські війська під час обстрілу Запоріжжя вдарили по житловій дев'ятиповерхівці, розташованій у спальному районі. Ворог випустив по будинку дві ракети. Донедавна повідомлялося про щонайменше 18 постраждалих.

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Запоріжжя