Обстріл Запоріжжя: війська РФ вдарили ракетами С-300 по житловому комплексу

Російські війська сьогодні вночі, 18 березня, завдали ракетного удару по Запоріжжю з використанням ракет С-300, пошкодивши житловий комплекс.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Запорізької ОВА.

"Рашисти в черговий раз атакували мирне місто. Ракети С-300 були спрямовані на територію одного з житлових комплексів. Снаряди потрапили до одного з об'єктів комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено поряд житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи", - йдеться у повідомленні. повідомленні ОВА.

За даними секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування, люди не постраждали. На місці прильоту працюють усі відповідні служби.