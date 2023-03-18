Обстрел Запорожья: войска РФ ударили ракетами С-300 по жилому комплексу

Российские войска сегодня ночью, 18 марта, нанесли ракетный удар по Запорожью с использованием ракет С-300, повредив жилой комплекс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.
"Рашисты в очередной раз атаковали мирный город. Ракеты С-300 были направлены на территорию одного из жилых комплексов. Снаряды попали в один из объектов комплекса. Взрывной волной и обломками повреждены рядом жилые многоквартирные дома: фасады, окна, крыши", - говорится в сообщении ОВА.
По данным секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, российская ракета разрушила заведение общепита, при этом люди не пострадали. На месте прилета работают все соответствующие службы.
Ранее сообщалось, что в Запорожье сегодня ночью, 18 марта прозвучали взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 13 марта, российские военные обстреляли Камышевскую общину в Запорожской области и ранили женщину.
Напомним, что на оккупированных территориях Запорожской области продолжается разработка планов эвакуации коллаборантов при отступлении российских военных в Крым.
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