Обстрел Запорожья: войска РФ ударили ракетами С-300 по жилому комплексу

Российские войска сегодня ночью, 18 марта, нанесли ракетный удар по Запорожью с использованием ракет С-300, повредив жилой комплекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.

"Рашисты в очередной раз атаковали мирный город. Ракеты С-300 были направлены на территорию одного из жилых комплексов. Снаряды попали в один из объектов комплекса. Взрывной волной и обломками повреждены рядом жилые многоквартирные дома: фасады, окна, крыши", - говорится в сообщении ОВА.

По данным секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, российская ракета разрушила заведение общепита, при этом люди не пострадали. На месте прилета работают все соответствующие службы.