ua ru
Сб, 18 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Запорожья: войска РФ ударили ракетами С-300 по жилому комплексу

Новина українською →
Запорожье, Суббота 18 марта 2023 05:34
Обстрел Запорожья: войска РФ ударили ракетами С-300 по жилому комплексу Фото: войска РФ ударили ракетами С-300 по жилому комплексу в Запорожье (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 18 марта, нанесли ракетный удар по Запорожью с использованием ракет С-300, повредив жилой комплекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.

"Рашисты в очередной раз атаковали мирный город. Ракеты С-300 были направлены на территорию одного из жилых комплексов. Снаряды попали в один из объектов комплекса. Взрывной волной и обломками повреждены рядом жилые многоквартирные дома: фасады, окна, крыши", - говорится в сообщении ОВА.

По данным секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, российская ракета разрушила заведение общепита, при этом люди не пострадали. На месте прилета работают все соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что в Запорожье сегодня ночью, 18 марта прозвучали взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 13 марта, российские военные обстреляли Камышевскую общину в Запорожской области и ранили женщину.

Напомним, что на оккупированных территориях Запорожской области продолжается разработка планов эвакуации коллаборантов при отступлении российских военных в Крым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье ЗРК ракетный удар Вторжение России в Украину
NEWS
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить