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Обстрел Запорожья: повреждено здание вокзала, есть изменения в движении поездов

Запорожье, Воскресенье 29 сентября 2024 10:10
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Обстрел Запорожья: повреждено здание вокзала, есть изменения в движении поездов Фото: из-за обстрела Запорожья 29 сентября повреждено здание вокзала (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела запорожья 29 сентября повреждено здание вокзала. Также есть изменения в движении поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"В результате обстрела станции "Запорожье-1 повреждено здание вокзала и окна в поезде № 40 "Запорожье - Солотвино", - говорится в сообщении.

По данным УЗ, пострадавших среди пассажиров и железнодорожников по предварительным данным нет.

"В поезде №40 "Запорожье - Солотвино" железнодорожники оперативно заменили поврежденные вагоны, отправка состоится в течение часа", - добавили в компании.

Изменения в движении поездов

  • Поезда №37 "Киев-Запорожье-1" и №85 "Львов-Запорожье-12" будут приняты на ст. "Запорожье-2";
  • Рейс №128 "Запорожье-1 - Львов" будет отправлен со станции "Запорожье-2".

Со станции "Запорожье-1" до станции "Запорожье-2" действует довоз трансферными автобусами, поезда будут ждать пассажиров на посадку.

Обстрел Запорожья

Российские войска скинули на Запорожье 13 авиабомб 29 сентября. Разрушения есть в трех районах. Кроме того, шесть людей пострадали.

Первоначально сообщалось, что под завалами находится женщина. Вскоре ее достали из-под завалов и передали медикам. В Запорожье разрушена многоэтажка и 15 частных домов.

Подробнее про последствия обстрела Запорожья - читайте в материале РБК-Украина.

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