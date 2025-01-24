UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Обстріл Запоріжжя минулої ночі: кількість постраждалих зросла до 54

Фото: у Запоріжжя зросла кількість постраждалих внаслідок атаки у ніч на 23 січня (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Запоріжжі знову зросла кількість поранених внаслідок обстрілу 23 січня. Станом на зараз відомо про 54 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА).

"Одна людина загинула, ще 54 - отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - пише ОВА. 

Окремо додамо, що, вчора, 23 січня, президент Володимир Зеленський повідомляв про 52 поранених, серед яких є й рятувальники. Він подякував останнім за допомогу після ворожої атаки та назвав імена тих, хто отримав поранення через повторний удар окупантів під час рятувальних робіт. 

У тому ж числі президент відзначив, що на місці удару допомагали працівники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) не лише із Запорізької, а також із Херсонської та Донецької областей. 

Обстріл Запоріжжя у ніч на 23 січня 

У ніч на 23 січня російські терористи двічі атакували Запоріжжя. Ворожі безпілотники знищили енергетичний об'єкт, внаслідок чого понад 20 тисяч абонентів залишилися без світла. Зокрема були знеструмлені об'єкти критичної інфраструктури - котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту.

Зокрема ворог атакував місто балістичними ракетами, одна з яких зруйнувала двоповерховий багатоквартирний будинок. 

Внаслідок обстрілу загинув 47-річний чоловік.  

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВійна в Україні