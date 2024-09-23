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Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, серед них двоє дітей

Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя 23 вересня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських військ по середмістю Запоріжжя зросла до 22 людей. Серед них двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, серед травмованих 13 жінок, 7 чоловіків та двоє дітей. Врятовано 27 мешканців міста. У лікарні залишаються дві жінки, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Як розповіли у ДСНС, впродовж дня рятувальники разом із працівниками комунальної аварійно-рятувальної служби розбирали нестійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів будинків.

Нічний обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, 22 вересня близько 23:00 у Запоріжжі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу авіаударів.

Згодом глава ОВА та Нацполіція Запорізької області повідомили, що окупанти, ймовірно, застосували керовані авіабомби.

Атака завдала значних руйнувань: пошкоджено 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватні будинки, гаражі та автівки. Росіяни здійснили щонайменше сім авіаційних ударів по місту та Запорізькому району.

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