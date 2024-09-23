Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, серед них двоє дітей

Нічний обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, 22 вересня близько 23:00 у Запоріжжі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу авіаударів.

Згодом глава ОВА та Нацполіція Запорізької області повідомили, що окупанти, ймовірно, застосували керовані авіабомби.

Атака завдала значних руйнувань: пошкоджено 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватні будинки, гаражі та автівки. Росіяни здійснили щонайменше сім авіаційних ударів по місту та Запорізькому району.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.