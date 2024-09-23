Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, серед них двоє дітей

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських військ по середмістю Запоріжжя зросла до 22 людей. Серед них двоє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як повідомляється, серед травмованих 13 жінок, 7 чоловіків та двоє дітей. Врятовано 27 мешканців міста. У лікарні залишаються дві жінки, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
Як розповіли у ДСНС, впродовж дня рятувальники разом із працівниками комунальної аварійно-рятувальної служби розбирали нестійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів будинків.
Нагадаємо, 22 вересня близько 23:00 у Запоріжжі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу авіаударів.
Згодом глава ОВА та Нацполіція Запорізької області повідомили, що окупанти, ймовірно, застосували керовані авіабомби.
Атака завдала значних руйнувань: пошкоджено 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватні будинки, гаражі та автівки. Росіяни здійснили щонайменше сім авіаційних ударів по місту та Запорізькому району.
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