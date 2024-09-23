Обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло, среди них двое детей

Количество пострадавших в результате ночной атаки российских войск по центру Запорожья возросло до 22 человек. Среди них двое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как сообщается, среди травмированных 13 женщин, 7 мужчин и двое детей. Спасены 27 жителей города. В больнице остаются две женщины, медики оценивают их состояние как средней тяжести.
Как рассказали в ГСЧС, в течение дня спасатели вместе с работниками коммунальной аварийно-спасательной службы разбирали неустойчивые разрушенные конструкции с верхних этажей домов.
Напомним, 22 сентября около 23:00 в Запорожье раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе авиаударов.
Позже глава ОВА и Нацполиция Запорожской области сообщили, что оккупанты, вероятно, применили управляемые авиабомбы.
Атака нанесла значительные разрушения: повреждены 13 многоэтажек, учебные заведения, частные дома, гаражи и автомобили. Россияне совершили не менее семи авиационных ударов по городу и Запорожскому району.
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