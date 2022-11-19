Обстрел Запорожья: часть района осталась без отопления

В результате вражеского обстрела Запорожья, вечером 18 ноября, часть одного из районов осталась без отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

Отмечается, что оккупанты ударили по инфраструктурному объекту. В результате обстрелов повреждены несколько жилых домов.

На месте работают аварийные службы.

Ранее сообщалось, что в городе было пять прилетов. Под завалами инфраструктурного объекта могут быть люди.

Напомним, 17 ноября ночью россияне нанесли ракетный удар по Вольнянску Запорожской области. В результате попадания трех ракет разрушены гражданские сооружения, в том числе - был разрушен двухэтажный жилой дом.

Добавим, 18 ноября россияне также терроризировали мирное население Запорожской области. Враг ударил с С-300 по селу Заречное.

Также ранее сообщалось, этой ночью российские оккупанты выпустили по кварталам Никополя более 40 снарядов. Ракеты прилетели в солнечную подстанцию и гаражный кооператив.

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