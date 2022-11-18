ua ru
Сб, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів

Новость на русском →
Запоріжжя, П'ятниця 18 листопада 2022 22:46
У Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів Фото: у Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Запоріжжі сьогодні ввечері 18 листопада пролунала серія гучних вибухів. В обласному центрі оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Очевидці повідомляють, що чули щонайменше п'ять гучних вибухів. Жителів міста просять до закінчення повітряної тривоги не залишати укриття.

Оновлено (22:56)

За даними голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. На місці удару вже працюють рятувальники.

Оновлено (23:47)

Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, всього було п'ять прильотів. Внаслідок атаки виникла пожежа. Під завалами зруйнованого об'єкта інфраструктури можуть перебувати люди.

Нагадаємо, 17 листопада вночі росіяни завдали ракетного удару по Вільнянську Запорізької області. Внаслідок влучення трьох ракет зруйновано цивільні споруди, у тому числі - було зруйновано двоповерховий житловий будинок.

Додамо, сьогодні, 18 листопада, росіяни також тероризували мирне населення Запорізької області. Ворог вдарив із С-300 по селу Зарічне.

Також раніше повідомлялося, цієї ночі російські окупанти випустили кварталами Нікополя понад 40 снарядів. Ракети прилетіли до сонячної підстанції та гаражного кооперативу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Вторгнення Росії до України
NEWS
Поки без аварійних. Відключення світла завтра будуть по всій Україні
Поки без аварійних. Відключення світла завтра будуть по всій Україні
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході