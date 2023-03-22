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Обстріл Запоріжжя: у Байдена заявили, що метою росіян безперечно могли бути цивільні

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Вашингтон, Середа 22 березня 2023 18:56
Обстріл Запоріжжя: у Байдена заявили, що метою росіян безперечно могли бути цивільні Фото: Джон Кірбі, координатор при Раді нацбезпеки у Білому домі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США припускають, що росіяни сьогодні, 22 березня, навмисно завдали удару мирним людям у Запоріжжі, оскільки такі атаки характерні для окупантів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі CNN заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі.

"Це (удар по Запоріжжю - ред.), безумовно, могло бути націлене на цивільних осіб. Очевидно, що це російський сценарій - завдавати ударів по цивільній інфраструктурі і не приділяти уваги тому, щоб уникати ударів по цивільних особах. Тож це абсолютно точно може бути", - заявив Кірбі.

При цьому він зазначив, що США поки що не мають більш конкретної інформації про такий обстріл і його мотиви.

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, російські окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі.

Згідно з останніми даними, відомо, що через атаку ворога постраждали 34 людини.

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