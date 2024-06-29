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Обстріл Вільнянська. ОВА показала відео наслідків російського удару

Фото: росіяни обстріляли Вільнянськ (ДСНС України)
Автор: Дмитро Левицький

Російський обстріл Вільнянська в Запорізькій області прийшовсь по центру міста. Наразі відомо про сімох загиблих та 20 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

"Вільнянськ. Невеличке, але таке затишне до повномасштабного вторгнення містечко Запорізької області. Вже понад два роки Вільнянськ та його мешканці потерпають від постійних російських обстрілів. І сьогоднішній день не виключення. Удар по центру міста", - написав Федоров в Telegram.

На цей час, за словами очільника ОВА, є інформація про 7 загиблих мешканців міста, а допомогу у лікарні отримали 20 осіб.

"В стаціонарі знаходиться 7 людей. З них 4 дорослих та 1 дитина у тяжкому стані", - розповів він, а також опублікував відео, на якому зафіксовано наслідки удару.

Обстріл Вільнянська у Запорізькій області

Ввечері 29 червня російські війська ударили по місту Вільнянськ в Запорізькому районі. Серед загиблих та постраждалих в результаті ворожого обстрілу є діти. Під прицілом окупантів опинились обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки.

На російський обстріл вже відреагував президент Володимир Зеленський і закликав Захід не зволікати з наданням військової допомоги Україні. Зокрема, українцям потрібні системи ППО.

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Запорізька областьВійна Росії проти України