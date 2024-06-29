Обстріл Вільнянська. ОВА показала відео наслідків російського удару

Російський обстріл Вільнянська в Запорізькій області прийшовсь по центру міста. Наразі відомо про сімох загиблих та 20 постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.
"Вільнянськ. Невеличке, але таке затишне до повномасштабного вторгнення містечко Запорізької області. Вже понад два роки Вільнянськ та його мешканці потерпають від постійних російських обстрілів. І сьогоднішній день не виключення. Удар по центру міста", - написав Федоров в Telegram.
На цей час, за словами очільника ОВА, є інформація про 7 загиблих мешканців міста, а допомогу у лікарні отримали 20 осіб.
"В стаціонарі знаходиться 7 людей. З них 4 дорослих та 1 дитина у тяжкому стані", - розповів він, а також опублікував відео, на якому зафіксовано наслідки удару.
Ввечері 29 червня російські війська ударили по місту Вільнянськ в Запорізькому районі. Серед загиблих та постраждалих в результаті ворожого обстрілу є діти. Під прицілом окупантів опинились обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки.
На російський обстріл вже відреагував президент Володимир Зеленський і закликав Захід не зволікати з наданням військової допомоги Україні. Зокрема, українцям потрібні системи ППО.
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