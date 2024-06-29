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Росіяни обстріляли Вільнянськ під Запоріжжям: є жертви, серед них діти

Субота 29 червня 2024 19:09
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Росіяни обстріляли Вільнянськ під Запоріжжям: є жертви, серед них діти Фото: глава Запорізької ОВА Іван Федоров (president gov ua)
Автор: Наталія Кава

Російські війська вдень суботи, 29 червня, завдали удару по місту Вільнянськ у Запорізькому районі. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.

За попередніми даними, в результаті російського удару було вбито 6 мирних людей. Ще 8 - поранено.

Також відомо, що було пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки.

"Оперативно допомагаємо постраждалим людям. Ворогу не пробачимо", - написав Федоров.

Оновлено о 19:55.

За словами Федорова, кількість загиблих зросла до 7 осіб, серед них двоє - діти. Також збільшилась і кількість поранених, наразі відомо про 10 осіб.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялось про вибухи у Запоріжжі. Пізніше Федоров уточнив, що Росія обстріляла об'єкт критичної інфраструктури у місті Запоріжжя.

Окрім цього 21 червня росіяни атакували Запорізьку область. Тоді було застосовано фугасні авіабомби.

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Росіяни обстріляли Вільнянськ під Запоріжжям: є жертви, серед них діти
Росіяни обстріляли Вільнянськ під Запоріжжям: є жертви, серед них діти
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