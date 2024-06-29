Зеленський після удару РФ по Вільнянську закликав Захід не затягувати з допомогою

В результаті ворожого обстрілу Вільнянська в Запорізькій області загинули семеро людей, серед яких двоє дітей. Але кількість постраждалих може зрости.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram .

"Семеро людей, серед них дві дитини, убиті російським ракетним ударом по Запорізькій області. Мої співчуття всім, хто втратив рідних. Станом на зараз відомо про одинадцятьох поранених – троє з них діти. Усі служби на місці та допомагатимуть максимально. На жаль, кількість постраждалих іще може зрости", - написав президент в Telegram.

Як зазначив глава держави, є способи подолати щоденний російський терор, від якого потерпають українські міста та громади. Для цього, за його словами, потрібно знищувати російських терористів та пускові установки там, де вони є, а також збільшувати кількість сучасники систем ППО в Україні.

"Я дякую всім партнерам, які допомагають. І рішення, яких ми потребуємо, треба прискорити. Будь-яке затягування з рішеннями в цій війні означає втрату людських життів", - наголосив Зеленський.