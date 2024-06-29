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Зеленський після удару РФ по Вільнянську закликав Захід не затягувати з допомогою

Вільнянськ, Субота 29 червня 2024 20:16
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Зеленський після удару РФ по Вільнянську закликав Захід не затягувати з допомогою Фото: росіяни обстріляли Вільнянськ (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті ворожого обстрілу Вільнянська в Запорізькій області загинули семеро людей, серед яких двоє дітей. Але кількість постраждалих може зрости.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

"Семеро людей, серед них дві дитини, убиті російським ракетним ударом по Запорізькій області. Мої співчуття всім, хто втратив рідних. Станом на зараз відомо про одинадцятьох поранених – троє з них діти. Усі служби на місці та допомагатимуть максимально. На жаль, кількість постраждалих іще може зрости", - написав президент в Telegram.

Як зазначив глава держави, є способи подолати щоденний російський терор, від якого потерпають українські міста та громади. Для цього, за його словами, потрібно знищувати російських терористів та пускові установки там, де вони є, а також збільшувати кількість сучасники систем ППО в Україні.

"Я дякую всім партнерам, які допомагають. І рішення, яких ми потребуємо, треба прискорити. Будь-яке затягування з рішеннями в цій війні означає втрату людських життів", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, ввечері суботи, 29 червня, глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни ударили по місту Вільнянськ. Було відомо про загиблих та постраждалих. Під ударом опинилися обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки.

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Володимир Зеленський Запорізька область
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