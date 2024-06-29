Обстрел Вольнянска. ОВА показала видео последствий российского удара

"Вольнянск. Небольшой, но такой уютный до полномасштабного вторжения городок Запорожской области. Уже более двух лет Вольнянск и его жители страдают от постоянных российских обстрелов. И сегодняшний день не исключение. Удар по центру города", - написал Федоров в Telegram.

В настоящее время, по словам главы ОВА, есть информация о 7 погибших жителях города, а помощь в больнице получили 20 человек.

"В стационаре находятся 7 человек. Из них 4 взрослых и 1 ребенок в тяжелом состоянии", - рассказал он, а также опубликовал видео, на котором зафиксированы последствия удара.