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Обстрел Вольнянска. ОВА показала видео последствий российского удара

Фото: россияне обстреляли Вольнянск (ГСЧС Украины)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российский обстрел Вольнянска в Запорожской области пришелся по центру города. Сейчас известно о семи погибших и 20 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

"Вольнянск. Небольшой, но такой уютный до полномасштабного вторжения городок Запорожской области. Уже более двух лет Вольнянск и его жители страдают от постоянных российских обстрелов. И сегодняшний день не исключение. Удар по центру города", - написал Федоров в Telegram.

В настоящее время, по словам главы ОВА, есть информация о 7 погибших жителях города, а помощь в больнице получили 20 человек.

"В стационаре находятся 7 человек. Из них 4 взрослых и 1 ребенок в тяжелом состоянии", - рассказал он, а также опубликовал видео, на котором зафиксированы последствия удара.

Обстрел Вольнянска в Запорожской области

Вечером 29 июня российские войска ударили по городу Вольнянск в Запорожском районе. Среди погибших и пострадавших в результате вражеских обстрелов есть дети. Под прицелом оккупантов оказались объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома.

На российские обстрелы уже отреагировал президент Владимир Зеленский и призвал Запад не медлить с оказанием военной помощи Украине. В частности, украинцам нужны системы ПВО.

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Запорожская областьВойна России против Украины