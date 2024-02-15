Обстріл Великого Бурлука під Куп'янськом: кількість жертв продовжує зростати

"Тіло 27-річної жінки також деблокували з-під завалів. Наразі загалом відомо про 10 поранених і постраждалих цивільних людей внаслідок вчорашнього обстрілу житлових будинків у селищі Великий Бурлук", - розповів він.

Що відомо про жертв та поранених

п'ять загиблих цивільних людей - це троє жінок віком 74, 54 та 27 років та двоє чоловіків - 41 і 53 роки відповідно;

- це троє жінок віком 74, 54 та 27 років та двоє чоловіків - 41 і 53 роки відповідно; серед постраждалих троє чоловіків - 60, 60, 55 років та дві жінки - 65 та 49 років. Усім травмованим надали медичну допомогу.

"Інформація оновлюється. Пошуково-рятувальна операція триває. Всі факти вчинення росіянами цього злочину документуються", - додав голова ОВА.

Обстріли Великого Бурлука

14 лютого Російські окупанти ракетами вдарили по Великому Бурлуку в Харківській області. Спочатку повідомлялося, що постраждали семеро людей. Пізніше уточнювалося, що постраждали п'ятеро людей, одна загинула. Одну жінку вдалося врятувати з-під завалів. Вже 15 лютого повідомлялося вже про трьох загиблих та п'ятьох поранених.

Нагадаємо, російські війська вдарили ракетою С-300 по селу Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області і 10 жовтня 2023 року. Троє людей отримали поранення. Також постраждав і співробітник поліції. Він опинився серед поранених.