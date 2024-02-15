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Обстріл Великого Бурлука під Куп'янськом: кількість жертв продовжує зростати

Фото: кількість жертв після обстрілу Великого Бурлука під Куп'янськом 14 лютого зросла (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість жертв через обстріл села Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області 14 лютого продовжує зростати. Наразі вже відомо про 5 загиблих та 5 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Тіло 27-річної жінки також деблокували з-під завалів. Наразі загалом відомо про 10 поранених і постраждалих цивільних людей внаслідок вчорашнього обстрілу житлових будинків у селищі Великий Бурлук", - розповів він.

Що відомо про жертв та поранених

  • п'ять загиблих цивільних людей - це троє жінок віком 74, 54 та 27 років та двоє чоловіків - 41 і 53 роки відповідно;
  • серед постраждалих троє чоловіків - 60, 60, 55 років та дві жінки - 65 та 49 років. Усім травмованим надали медичну допомогу. 

"Інформація оновлюється. Пошуково-рятувальна операція триває. Всі факти вчинення росіянами цього злочину документуються", - додав голова ОВА.

Обстріли Великого Бурлука

14 лютого Російські окупанти ракетами вдарили по Великому Бурлуку в Харківській області. Спочатку повідомлялося, що постраждали семеро людей. Пізніше уточнювалося, що постраждали п'ятеро людей, одна загинула. Одну жінку вдалося врятувати з-під завалів. Вже 15 лютого повідомлялося вже про трьох загиблих та п'ятьох поранених.

Нагадаємо, російські війська вдарили ракетою С-300 по селу Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області і 10 жовтня 2023 року. Троє людей отримали поранення. Також постраждав і співробітник поліції. Він опинився серед поранених.

 

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Харків