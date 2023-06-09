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Обстріл Умані. В Міноборони показали відео "прильоту" по магазину

Фото: в Міноборони показали відео "прильоту" по Умані (facebook.com umancity)
Автор: Каріна Левицька

В мережі з'явилось відео моменту удару по магазину під час ракетного обстрілу Уманського району, який відбувся ввечері четверга, 8 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Вчора російські терористи завдали ракетного удару по місцевому продуктовому магазину", - йшлось в повідомленні.

Удар по Умані

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ввечері 8 червня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали писали, що РФ запустила ракети "Калібр".

Мешканці Черкаської області повідомляли про вибух у регіоні.

Варто зауважити, що востаннє окупанти били по Умані 28 квітня. Тоді вони ракетою зруйнували 14 квартир багатоповерхового будинку. Загинули 23 мирні жителі, у тому числі діти.

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