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Обстрел Умани. В Минобороны показали видео "прилета" по магазину

Фото: в Минобороны показали видео "прилета" по Умани (facebook.com umancity)
Автор: Карина Левицкая

В сети появилось видео момента удара по магазину во время ракетного обстрела Уманского района, состоявшегося вечером четверга, 8 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Вчера российские террористы нанесли ракетный удар по местному продуктовому магазину", - говорилось в сообщении.

Удар по Умани

Ранее РБК-Украина сообщало, что вечером 8 июня по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы писали, что РФ запустила ракеты "Калибр".

Жители Черкасской области сообщали о взрыве в регионе.

Стоит отметить, что последний раз оккупанты били по Умани 28 апреля. Тогда они разрушили ракетой 14 квартир многоэтажного дома. Погибли 23 мирных жителя, в том числе дети.

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