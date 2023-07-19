Обстріл України: Ігнат розповів про особливості ракет, які атакували цієї ночі

У Повітряних силах розповіли про особливості ракет, якими Росія масовано атакувала Україну у середу, 19 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

Як розповів Ігнат, Україні потрібні системи, які можуть протистояти "Оніксам". Щодо Х-22, то силам ППО потрібні ще засоби, які збивають балістику.

"Результати бойової роботи ви бачили (з повідомлення Повітряних сил ЗСУ - ред.). Знищено і "Шахеди", і "Калібри", а також ракету Х-59. Ворог застосував для удару засоби наземного, повітряного та морського базування", - розповів він.

Х-22

Так, за словами Ігната, Х-22 - це ракета крилата, яка все ж фактично атакує по балістичній траєкторії.

"Вона надзвичайно швидкісна. Тому потрібно більше засобів, щоб саме цим ракетам протистояти. Ракети ці вже не виготовляються, вони старі радянські. Це із хороших новин. Але ці ракети найбільш руйнівні, і найбільш неточні які має ворог", - зазначив спікер.

Попри вищеописане та похибку в 600 метрів, яка для цієї ракети допустима, "це не стримує окупантів".

"Вони б'ють по густонаселених містах. Зокрема, по Одесі, ми бачимо, застосування цих засобів", - каже Ігнат

Ракети "Онікс"

Як розповів спікер, на ці ракети можна впливати засобами радіоелектронної боротьби.

"І я думаю, що наші Сили оборони роблять все для того, аби протидіяти цим "Оніксам". Власне "Онікси" і Х-22 часто не долітають до своїх цілей. Тут є і заслуга оборонців, які можуть впливати на них іншими засобами", - пояснив він.

Особливістю цих ракет є те, що "Оніксами" не часто, але атакують Одеську область та інші області саме з моря.

"Атакують берегову лінію, хоча ці ракети призначені для знищення кораблів", - додав він.

Основний удар

Як зазначив Ігнат, основний акцент ворога був на Одесі. Зокрема, там є влучання у портову інфраструктуру, постраждали й інші об'єкти. Цю атаку, за словами спікера, можна назвати, мабуть, однією з масованих атак з лютого 2022 року.

Обстріл України 19 липня

Вночі на середу, 19 липня, російські окупанти атакували Україну. Вибухи сталися у Херсоні, Києві, Кропивницькому, Одесі, Миколаївській області. На даний момент відомо мінімум про 12 поранених - 10 поранених в Одесі та двох - у Миколаївській області. Загалом РФ застосувала 31 ракету та 32 дрона-камікадзе, причому сили ППО збили 14 ракет та 23 БПЛА.