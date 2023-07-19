Обстрел Украины: Игнат рассказал об особенностях ракет, атаковавших этой ночью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

Как рассказал Игнат, Украине нужны системы, которые могут противостоять "Ониксам". Что касается Х-22, то силам ПВО нужны еще средства, сбивающие баллистику.

"Результаты боевой работы вы видели (из сообщения Воздушных сил ВСУ, - ред.). Уничтожены и "Шахеды", и "Калибры", а также ракета Х-59. Враг применил для удара средства наземного, воздушного и морского базирования", - рассказал он.

Х-22

Так, по словам Игната, Х-22 - это ракета крылата, которая все же фактически атакует по баллистической траектории.

"Она чрезвычайно скоростная. Поэтому нужно больше средств, чтобы именно этим ракетам противостоять. Ракеты эти уже не изготавливаются, они старые советские. Это из хороших новостей. Но эти ракеты наиболее разрушительны, и самые неточные, которые есть у врага", - отметил спикер.

Несмотря на вышеописанное и погрешность в 600 метров, которая для этой ракеты допустима, "это не сдерживает оккупантов".

"Они бьют по густонаселенным городам. В частности, по Одессе мы видим применение этих средств", - говорит Игнат.

Ракеты "Оникс"

Как рассказал спикер, на эти ракеты можно влиять средствами радиоэлектронной борьбы.

"И я думаю, что наши Силы обороны делают все для того, чтобы противодействовать этим "Ониксам". Собственно "Ониксы" и Х-22 часто не долетают до своих целей. Здесь есть и заслуга защитников, которые могут влиять на них другими средствами", - объяснил он.

Особенностью этих ракет является то, что "Ониксами" не часто, но атакуют Одесскую область и другие области именно с моря.

"Атакуют береговую линию, хотя эти ракеты предназначены для уничтожения кораблей", - добавил он.

Основной удар

Как отметил Игнат, основной упор врага был на Одессе. В частности, там есть попадания в портовую инфраструктуру, пострадали и другие объекты. Эту атаку, по словам спикера, можно назвать, пожалуй, одной из массированных атак с февраля 2022 года.

Обстрел Украины 19 июля

Ночью на среду, 19 июля, российские оккупанты атаковали Украины. Взрывы произошли в Херсоне, Киеве, Кропивницком, Одессе, Николаевской области. На данный момент известно минимум о 12 раненых - 10 раненых в Одессе и двое - в Николаевской области. Всего РФ применила 31 ракету и 32 дрона-камикадзе, причем силы ПВО сбили 14 ракет и 23 БПЛА.