UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл центра Запоріжжя: жертв стало сім, є зниклі безвісти

Фото: Обстріл центра Запоріжжя: жертв стало сім, є зниклі безвісти (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові вранці завдали ракетних ударів по Запоріжжю. В результаті цього загинуло 7 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха в ефірі національного телемарафону.

"Cтаном на 21:00 кількість запоріжців, які загинули внаслідок ракетного удару зросла до 7 людей", - заявив Старух.

За його словами, ще мінімум 5 вважаються зниклими безвісти.

"Наразі продовжується розбір завалів", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, що російські військові вранці завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

Пізніше стало відомо, що з-під завалів після ракетного удару у Запоріжжі дістали ще два тіла загиблих. Кількість жертв обстрілу зросла до 3 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВійна в Україні