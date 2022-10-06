Обстріл центра Запоріжжя: жертв стало сім, є зниклі безвісти

Російські військові вранці завдали ракетних ударів по Запоріжжю. В результаті цього загинуло 7 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха в ефірі національного телемарафону.
"Cтаном на 21:00 кількість запоріжців, які загинули внаслідок ракетного удару зросла до 7 людей", - заявив Старух.
За його словами, ще мінімум 5 вважаються зниклими безвісти.
"Наразі продовжується розбір завалів", - додав очільник ОВА.
Нагадаємо, що російські військові вранці завдали ракетних ударів по Запоріжжю.
Пізніше стало відомо, що з-під завалів після ракетного удару у Запоріжжі дістали ще два тіла загиблих. Кількість жертв обстрілу зросла до 3 осіб.
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