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Обстрел центра Запорожья: жертв стало семь, есть пропавшие без вести

Фото: Обстрел центра Запорожья: жертв стало семь, есть пропавшие без вести (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные утром нанесли ракетные удары по Запорожью. В результате этого погибло 7 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха в эфире национального телемарафона.

"По состоянию на 21:00 количество запорожцев, погибших в результате ракетного удара возросло до 7 человек", - заявил Старух.

По его словам, еще минимум 5 считаются пропавшими без вести.

"В настоящее время продолжается разбор завалов", - добавил глава ОВА.

Напомним, что российские военные утром нанесли ракетные удары по Запорожью.

Позже стало известно, что из-под завалов после ракетного удара в Запорожье извлечены еще два тела погибших. Число жертв обстрела возросло до 3 человек.

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