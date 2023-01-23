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Обстріл центра Вовчанська: кількість постраждалих збільшилась

Фото: Обстріл центра Вовчанська (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 23 січня, російські окупанти атакували Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок цього було поранено трьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника міської військової адміністрації Тамаза Гамбарашвілі, яку приводить "Суспільне".

"Троє людей звернулися за меддопомогою. Сьогодні цілий день обстріли, у нас щодня обстріли", - заявив Гамбарашвілі.

За його словами, окупанти обстріляли центр міста та житлові будинки. Наразі масштаби руйнувань та пошкоджень з'ясовують. Через постійні обстріли у місті є проблеми з електропостачанням.

Начальник військової адміністрації пояснив, що електрику у місті вимикають щодня, лінії енергопостачання ремонтують. Вже за годину-дві їх перебиває через обстріли окупантів.

Нагадаємо, що російські окупанти за минулу добу вели обстріли по мирних населених пунктів Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів Харківської області.

РБК-Україна повідомляло, що вчора росіяни обстріляли житлові будинки та кладовище у Харківській області.

До того ж, Харківська область залишається однією з найбільш замінованих регіонів України.

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