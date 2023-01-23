Обстріл центра Вовчанська: кількість постраждалих збільшилась

У понеділок, 23 січня, російські окупанти атакували Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок цього було поранено трьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника міської військової адміністрації Тамаза Гамбарашвілі, яку приводить " Суспільне ".

"Троє людей звернулися за меддопомогою. Сьогодні цілий день обстріли, у нас щодня обстріли", - заявив Гамбарашвілі.

За його словами, окупанти обстріляли центр міста та житлові будинки. Наразі масштаби руйнувань та пошкоджень з'ясовують. Через постійні обстріли у місті є проблеми з електропостачанням.

Начальник військової адміністрації пояснив, що електрику у місті вимикають щодня, лінії енергопостачання ремонтують. Вже за годину-дві їх перебиває через обстріли окупантів.