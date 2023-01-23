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Обстрел центра Волчанска: количество пострадавших увеличилось

Фото: Обстрел центра Волчанская (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 23 января, российские оккупанты атаковали Волчанск в Харьковской области. В результате были ранены три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника городской военной администрации Тамаза Гамбарашвили, которое приводит "Суспільне".

"Три человека обратились за медпомощью. Сегодня целый день обстрелы, у нас ежедневно обстрелы", - заявил Гамбарашвили.

По его словам, оккупанты обстреляли центр города и жилые дома. Пока масштабы разрушений и повреждений выясняются. Из-за постоянных обстрелов в городе есть проблемы с электроснабжением.

Начальник военной администрации пояснил, что электричество в городе отключается каждый день, линии энергоснабжения ремонтируют. Уже через час-два их перебивает из-за обстрелов оккупантов.

Напомним, что российские оккупанты за минувшие сутки вели обстрелы по мирным населенным пунктам Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов Харьковской области.

РБК-Украина сообщало, что вчера россияне обстреляли жилые дома и кладбище в Харьковской области.

К тому же Харьковская область остается одним из самых заминированных регионов Украины.

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