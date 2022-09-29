Обстріл центра Слов’янська: рятувальники відшукали тіло загиблої (фото)

В понеділок, 26 вересня, росіяни завдали удару по центру Слов'янська. Внаслідок обстрілу загинула жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Слов'янської ВЦА.
"У Слов’янську під завалами будинку знайшли тіло жінки", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, жінка 1966 року народження. Рятувальники знайшли її тіло під час розбору завалів 3-поверхового житлового будинку.
Нагадаємо, що 26 вересня росіяни обстріляли центр Слов’янська.
Також, 27 вересня росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську та Краматорську.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.