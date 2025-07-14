Обстрел Сум: в результате атаки шестеро раненых, в городе снова прогремел взрыв
В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на учебное заведение Сум - шесть человек получили ранения. В городе снова прогремел взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Сумской областной прокуратуры.
Атака на учебное заведение Сум
Атака состоялась около 11 утра - террористы атаковали дроном одно из учебных заведений Сум, в результате которой шесть человек получили ранения.
Фото: в результате атаки на Сумы шестеро раненых, в городе снова прогремел взрыв (Facebook-страница Сумской областной прокуратуры)
Повторные взрывы
В 11:48 Telegram-канал "Суспільне Суми" сообщил о повторном взрыве в городе. Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали о беспилотнике над Сумами.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно обстреливают территорию Украины. Во время атак враг применяет ракеты различных типов, беспилотники, управляемые авиационные бомбы и артиллерию. К атакам дронами россияне прибегают каждую ночь, что создает дополнительную угрозу. Например, в ночь на 14 июля террористы применили:
- 4 зенитные управляемые ракеты С-300/400;
- 136 дронов.
Во время отражения атаки ПВО уничтожила 61 дрон. Также 47 БпЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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