ua en ru
Пн, 14 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Обстрел Сум: в результате атаки шестеро раненых, в городе снова прогремел взрыв

Понедельник 14 июля 2025 12:05
UA EN RU
Обстрел Сум: в результате атаки шестеро раненых, в городе снова прогремел взрыв Иллюстративное фото: в результате атаки на Сумы шестеро раненых, в городе снова прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на учебное заведение Сум - шесть человек получили ранения. В городе снова прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Сумской областной прокуратуры.

Атака на учебное заведение Сум

Атака состоялась около 11 утра - террористы атаковали дроном одно из учебных заведений Сум, в результате которой шесть человек получили ранения.

Обстрел Сум: в результате атаки шестеро раненых, в городе снова прогремел взрыв

Фото: в результате атаки на Сумы шестеро раненых, в городе снова прогремел взрыв (Facebook-страница Сумской областной прокуратуры)

Повторные взрывы

В 11:48 Telegram-канал "Суспільне Суми" сообщил о повторном взрыве в городе. Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали о беспилотнике над Сумами.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно обстреливают территорию Украины. Во время атак враг применяет ракеты различных типов, беспилотники, управляемые авиационные бомбы и артиллерию. К атакам дронами россияне прибегают каждую ночь, что создает дополнительную угрозу. Например, в ночь на 14 июля террористы применили:

  • 4 зенитные управляемые ракеты С-300/400;
  • 136 дронов.

Во время отражения атаки ПВО уничтожила 61 дрон. Также 47 БпЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Сумы
Новости
Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света
Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом